Із західних областей України в сусідні країни виїхали 160 тисяч осіб, зазначили в "УЗ".

Станом на вечір 9 березня "Укрзалізниця" перевезла 1,9 мільйона пасажирів у західні області.

Про це повідомив виконувач обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін під час всеукраїнського телемарафону.

"Станом на вчора на вечір (9 березня) було перевезено 1,9 мільйона людей рівно з центру, півдня та сходу на захід. Й 160 тис. із заходу в сусідні країни",- заявив він.

Також Камишін додав, що пасажирів, які рухаються у напрямку з заходу на схід теж багато, але в компанії точну цифру не рахують, оскільки в цьому напрямку фокус уваги більше зосереджений на перевезенні гуманітарної допомоги.

"В нас кожного дня зростають об’єми в вагонах гуманітарки. В нас продовжується перевезення гуманітарних вантажів із заходу на схід у пасажирських потягах, й ми освоюємо контейнерний напрямок. Це те, що буде їхати з-за кордону в Україну", - сказав Камишін.

Він також зауважив, що пасажирських вагонів в "УЗ" не вистачає, люди їдуть в тісноті, але в безпеці.

"Вокзали та потяги - це найбезпечніші місця нашої країни", - підсумував він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Люди почали покидати населені пункти, які атакував супротивник. "УЗ" організувала евакуаційні потяги, які вивозили цивільних у безпечні місця, в тому числі у Львів та Ужгород. Також "Укрзалізниці" призначила евакуаційний поїзд у Польщу. Проїзд в евакуаційних потягах безплатний.

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