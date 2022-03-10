У Туреччині також згадали зустріч віч-на-віч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і його російським колегою Сергієм Лавровим.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Чавушоглу сказав про це президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, виступаючи в четвер на прес-конференції в Анталії після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії і Туреччини, передає CNN.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - сказав Чавушоглу на прес-конференції.

Чавушоглу також сказав, що зустріч віч-на-віч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і його російським колегою Сергієм Лавровим, організована і проведена раніше в четвер в Туреччині і не призвела до будь-яких проривів, була, принаймні, початком.

"Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок", — сказав міністр закордонних справ Туреччини.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважає себе ворогом №1 для Путіна.

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