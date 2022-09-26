За попередніми даними, люди не постраждали. Пошкоджено житлові будинки, 30 панелей сонячної станції, трансформатору підстанцію та лінії електропередач.

Окупанти з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією", - написав він.

Зокрема, окупанти 9 разів ударили по чотирьох громадах - Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській.

"У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів!" - наголосив Резніченко.

За попередніми даними, люди не постраждали.

"По Нікополю поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знову знеструмлені оселі майже 3 тис. сімей. Енергетики вже стали до роботи", - зазначив Резніченко.

За його словами, у Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах зараз проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Удари окупантів по Дніпропетровщині

Російські окупанти постійно завдають ударів по Дніпропетровській області. Так, 22 вересня близько опівночі російські окупанти накрили "Градами" Нікополь, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.

23 вересня окупанти знову ударили з "Градів" по Нікополю та Марганцю. Внаслідок удару у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. А в Нікополі було пошкоджено 10 будинків.

24 вересня окупанти на світанку з "Градів" та "Ураганів" ударили по двох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій та Червоногригорівській.

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