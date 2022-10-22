Упродовж минулої доби окупанти атакували українських воїнів у трьох областях.
Захисники України відбили ворожі атаки, які були в Донецькій, Луганській та Харківській областях, повідомив Генштаб Збройних сил нашої армії у своєму зведення.
У Генштабі додали, що у Харківській області атака супротивника була в районі одного населеного пункту.
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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині", - йдеться у зведенні.