Попередньо, минулося без постраждалих.

Російські окупанти накрили "Градами", "Ураганами" та "Торнадо-С" три райони Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegtam повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Усю ніч від російських ударів потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією. Попередньо, минулося без постраждалих", - повідомив він.

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За словами Резніченка, у Нікополі понівечено заправку та крамницю, а у Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

Тим часом у Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

"На Синельниківщині росіяни ударили з "Торнадо-С" по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються. У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу", - додав він.

Резніченко також повідомив, що у Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 тисячі родин. Енергетики продовжують роботу.

Ситуація на Дніпропетровщині - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Окупанти завдають ударів по всім областям України. Російські загарбники майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.

6 жовтня заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив, що у Нікополі та Нікопольському районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів російських військ зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тисячу приватних будинків.

З початку широкомасштабної війни з міста і району виїхало більш як 80 тисяч людей.

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