Сергій Гайдай зазначив, що окупанти пошкодили газоводи.

Російські окупанти продовжують знищувати міста в Луганської області. В результаті обстрілів постраждали люди.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

Згідно з оприлюдненими даними, в результаті обстрілів пошкоджено газовід і виникло кілька пожеж.

Ситуація в Луганській області:

Рубіжне:

пожежа в будинку для людей похилого віку та приватний будинок на вулиці Володимирській;

на вулиці Руденка перебито газівник.

Сєвєродонецьк:

у районі вулиці Курчатова одна людина отримала поранення;

на вулиці Вілесова пожежа у квартирі;

на проспекті Гвардійському пожежа у квартирі;

у районі вулиці Гагаріна загорілося авто;

на вулиці Гагаріна пожежа у квартирі;

на вулиці Курчатова пожежа у квартирі;

на Будівельників пожежа на автостоянці;

на Сиротино пожежа в гаражах;

на вулиці Гоголя одна людина отримала поранення;

Кремінна:

на вулиці Автопарковій сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку.

Лисичанськ:

у Молодіжному піджар в квартирі;

на вулиці Жовтневій пожежа в квартирі;

на вулиці Жовтневій перебитий газівник.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що в області постійно тривають бої. В результаті знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, всього це 115 461 споживачів. Немає газу, води, опалення. Є сили і віра в перемогу! Кожен день Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації

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