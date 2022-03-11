У Сєвєродонецьку в результаті обстрілу загорілася квартира/фото Сергій Гайдай
Російські окупанти продовжують знищувати міста в Луганської області. В результаті обстрілів постраждали люди.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.
Згідно з оприлюдненими даними, в результаті обстрілів пошкоджено газовід і виникло кілька пожеж.
Ситуація в Луганській області:
Рубіжне:
- пожежа в будинку для людей похилого віку та приватний будинок на вулиці Володимирській;
- на вулиці Руденка перебито газівник.
Сєвєродонецьк:
- у районі вулиці Курчатова одна людина отримала поранення;
- на вулиці Вілесова пожежа у квартирі;
- на проспекті Гвардійському пожежа у квартирі;
- у районі вулиці Гагаріна загорілося авто;
- на вулиці Гагаріна пожежа у квартирі;
- на вулиці Курчатова пожежа у квартирі;
- на Будівельників пожежа на автостоянці;
- на Сиротино пожежа в гаражах;
- на вулиці Гоголя одна людина отримала поранення;
Кремінна:
- на вулиці Автопарковій сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку.
- Лисичанськ:
- у Молодіжному піджар в квартирі;
- на вулиці Жовтневій пожежа в квартирі;
- на вулиці Жовтневій перебитий газівник.
Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що в області постійно тривають бої. В результаті знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, всього це 115 461 споживачів. Немає газу, води, опалення. Є сили і віра в перемогу! Кожен день Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації