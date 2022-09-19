Потужні вибухи прогриміли в понеділок, 19 вересня, в Кривому Розі. Російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Спочатку з'явилося повідомлення про вибухи в місті під час повітряної тривоги. За попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони.
Пізніше Вілкул повідомив про удар з РСЗВ окупантів.
"Прихід з РСЗВ (схоже "Смерч") в Криворізькому районі", - йдеться в повідомленні.
За його словами, обійшлося без втрат.
Як раніше повідомляв УНІАН, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.
Ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема, по дамбі. В результаті удару почалося підняття рівня води в м. Інгулець, через що вночі відбувалася евакуація людей в двох районах міста, оскільки почалося підтоплення будинків.
15-16 вересня ворожі війська знову завдали ударів по цій дамбі.
17 вересня Вілкул повідомив, що в місті ліквідовано підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. На гідротехнічних спорудах міста тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.