У такий спосіб РФ приховує кількість поранених окупантів.

У Центр протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як білоруська влада під вигаданими приводами агітує громадян здавати кров.

Як зазначили в Центрі, сьогодні влада РБ закликала всіх своїх громадян здавати кров через вигадану причину - "День донора крові залізничників".

Також було організовано "спільну акцію білоруської залізниці та Республіканського науково-практичного центру трансфузіології та медичних біотехнологій".

"Про критичність ситуації свідчать закриття білоруських лікарень, зокрема 1134 військовий клінічний медичний центр у місті Гродно було звільнено від цивільних хворих ще за декілька днів до початку вторгнення РФ в Україну", - зауважили в Центрі.

Як відомо, Росія спростовує реальну чисельність поранених та вбитих окупантів. Зокрема, 2 березня (звідтоді повідомлень не було) РФ визнала 1597 поранених. Насправді ж їхня кількість - тисячі.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого по 11 березня орієнтовно склали понад 12 тисяч осіб.

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