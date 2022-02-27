Вже чотири дні триває війна в Україні, внаслідок якої гинуть мирні жителі та військові.

Прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що підрозділи постійно залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Противник б’є з усього наявного озброєння по житловим будинкам, дитячим садкам, лікарням, іншим об’єктах інфраструктури. На жаль, гине цивільне населення.

Так, у Харкові снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула жінка. У Сумах внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, поранено жінку. У Київській області у смт Бородянка Бучанського району внаслідок попадання снаряду в житловий будинок загинуло три людини. Дві людини загинули та шість постраждали у Києві під час обстрілу "висотки" та ангару. За минулу добу у Києві загинули шестеро цивільних.

"Цей трагічний список, на жаль, поповнюється. Тому ми звертаємося до всіх з проханням не наражати себе на небезпеку. Знаходьтеся за можливості в укриттях. Дотримуйтесь попереджувальних сигналів та рекомендацій місцевих органів влади", - кажуть в ДСНС.

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