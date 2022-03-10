Вчора вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів.

На сьогодні заплановано шість гуманітарних коридорів для евакуації населення, врятовано вже близько 35 тисяч людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, вчора вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів.

"З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодару. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей", - сказав президент.

На сьогодні готується шість коридорів.

"Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя. З Ізюма. З Волновахи. Вивезти в безпечні міста нашої вільної України. І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребуватимуть, зробить все можливе, щоб вони відчували наше піклування. Поки не зможуть повернутися додому", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, з окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося вивезти понад три тисячі осіб. Також більше тисячі людей евакуювалися з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки.

На Черкащині автобус з евакуйованими потрапив у ДТП.

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