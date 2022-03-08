Українці рятуються від обстрілів окупантів.

Глава агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН Філіппо Гранді оприлюднив дані, згідно з якими за 13 днів війни в Україні з нашої країни виїхали два мільйони людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, українці перетинають кордони до Польщі та інших країн, щоб врятуватися від ворожих обстрілів. 24 лютого РФ почала повномасштабну війну на території України. Окупанти стріляють не тільки по військових частинах, інфраструктурі, а й по мирних жителях. Крім того, за весь час війни в Україні загинули 38 дітей.

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