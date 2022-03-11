Також в ході рейду була знищена диверсійна група окупантів.

Під Маріуполем бійці Національної гвардії України знищили танк та диверсійну групу окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України на підступах до Маріуполя точним ударом знищили танк противника", – йдеться у повідомленні.

Також у ході рейду вони знищили диверсійну групу окупантів, у якої окрім документів, які підтверджують приналежність до армії РФ, знайшли і радіостанцію.

"Тепер слухати ворога стане простіше. І удари стануть більш точними. Ми не здамо Маріуполь", – наголосили у МВС.

Ситуація в Маріуполі

За словами міського голови Вадима Бойченка, окупанти ведуть "знищувальну війну проти людства". Путінські орки обстрілюють житлові масиви та не дозволяють доставити гуманітарну допомогу.

Він додав, що, з усім тим, "на всіх рівнях йде боротьба" та ведеться робота над тим, щоб гуманітарний коридор відбувся.

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