Уламки спричинили незначне займання в одному з сіл, постраждалих немає.

Уночі українською протиповітряною обороною над Дніпропетровською областю було збито дві ворожі ракети.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

Резніченко додав, що станом на 08.00 в області "все нормально".

Раніше ворог атакував Одесу з повітря, в місті пожежі. Частина ракет збита ППО. В оперативному командуванні "Південь" рекомендують закрити вікна і не заважати працювати відповідним службам.

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