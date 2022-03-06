Попередньо внаслідок сьогоднішніх авіаударів по Вінниці постраждали 10 цивільних та військових.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

"Одинадцятий день війни… Вінницю атакували з неба. У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні… Це лише попередні дані", - зазначив він.

Борзов закликав закрити небо над Україною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. Внаслідок вибухів сталася пожежа.

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