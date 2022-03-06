Очільник Вінницької обласної військової адміністрації закликав закрити небо над Україною.

Попередньо внаслідок сьогоднішніх авіаударів по Вінниці постраждали 10 цивільних та військових.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram.

"Одинадцятий день війни… Вінницю атакували з неба. У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні… Це лише попередні дані", - зазначив він.

Борзов закликав закрити небо над Україною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. Внаслідок вибухів сталася пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: