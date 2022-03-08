Бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції успішно відбивають атаки російської армії.

Національна поліція показала, як українці знищують танк та БМП російських військових у Миколаєві.

Відео оприлюднено в офіційному Telegram-каналі правоохоронців.

"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції. Все буде Україна", - йдеться в дописі.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві окупанти завдали ракетного удару по казармі, внаслідок чого загинули восьмеро людей й стільки ж зникли безвісти.

За словами президента України Володимира Зеленського, на півдні України розгорнувся такий національний рух, якого там ще не бачили.

Вас також можуть зацікавити новини: