Очільник Кремля пригрозив Україні відповідними діями.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна не припиняє спроб нападів на нафтопереробні потужності в Росії, незважаючи на прямий заклик президента США Дональда Трампа не робити цього, повідомляють росЗМІ.

Він пригрозив, що Росія обов'язково відповідатиме Україні на такі атаки.

"Ми бачимо, що київський режим не припиняє атак на наші переробні потужності. До речі, незважаючи на заклик і пряме прохання президента США утриматися від цих атак. У зв’язку з цим зазначу: відповідні дії з нашого боку неминучі. Про це мають знати всі", - наголосив очільник Кремля.

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При цьому, він визнав, що поточна ситуація на ринку нафтопродуктів залишається складною, але після досягнення пікових значень на початку жовтня ціни на бензин у більшості регіонів Росії загалом стабілізувалися.

"Стабільність внутрішнього ринку палива в Росії вдалося зберегти", - запевнив Путін.

Окрім цього, очільник Кремля відреагував на рішення європейців відмовитися від російських енергоносіїв.

"Нафти та газу з Росії у них буде менше, а проблем – більше", - стверджує російський диктатор.

Удари по НПЗ Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Новошахтинський завод нафтопродуктів, який атакували українські безпілотники, призупинив роботу. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар розповів, що в атаці брали участь близько 80 БпЛА, а загалом вона тривала "понад 6 годин". Новошахтинський завод потужністю 100 тисяч барелів на добу – єдиний НПЗ у Ростовській області та один з останніх на півдні Росії, який продовжував працювати попри хвилю атак безпілотників у листопаді. Загалом за три тижні листопада обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися на 45%.

Також ми писали, що за даними FT, морський імпорт Росії бензину у жовтні сягнув 390 тисяч тонн. Вказується, що це разючий злам традиційної ролі РФ як експортера палива, який підкреслює вразливість країни до українських атак на паливну інфраструктуру. Видання стверджує, що цього року удари Києва по НПЗ занурили Росію в найгіршу паливну кризу з часів розпаду Радянського Союзу. Водночас, ситуація стабілізувалася після того, як Москва запровадила надзвичайні заходи для забезпечення ринку та наростила імпорт, зокрема з Марокко, Туреччини, Індії та Єгипту.

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