За попередньою інформацією, чотири крилаті ракети було випущено з акваторії Чорного моря з військового корабля РФ.

Внаслідок обстрілу аеропорту Луцька загинуло четверо військовослужбовців і шестеро поранено.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук під час телемарафону.

Він нагадав, що сьогодні орієнтовно о 5:45 пролунали вибухи в аеропорту.

"За попередньою інформацією, потрапили чотири крилаті ракети в наш військовий аеродром, за попередньою інформацією, їх було випущено з акваторії Чорного моря з військового корабля РФ", - розповів Поліщук.

За його словами, четверо військовослужбовців загинули, двоє з них - жителі Луцька.

"І шестеро поранених, які перебувають у лікарні нашого міста. Ступені поранення різні. Сподіваємось, що вони виживуть і одужають", - зазначив мер.

Поліщук додав, що сьогодні важко сказати, для чого проводились ці удари, тому що аеродром був виведений з ладу ще 24 лютого і не був придатний для використання.

"Сьогодні аеродром добили, він повністю знищений", - повідомив міський голова.

Він вважає, що реальної цілі пошкодити військову інфраструктуру не було, тому що жодної функції аеродром не виконував.

"Можливо, це було здійснено для того, щоб сіяти паніку, щоб збільшити рівень страху серед населення, щоб, можливо, отримати якісь підсилення позиції агресора перед переговорами, якщо такі відбудуться"- сказав мер Луцька.

Житлові будинки, за словами Поліщука, розташовані "буквально за кількасот метрів від військового аеродрому", але людям наразі не рекомендували виїжджати, бо на військовому аеродромі "вже немає чого добивати".

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 березня російські окупанти завдали ударів по аеродрому міста Луцьк. Спочатку було відомо про одну жертву, потім - про двох.

Крім того, росіяни атакували Івано-Франківськ та Дніпро.

Міноборони РФ підтвердило авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську.

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