Росія продовжує перешкоджати мирному процесу, включаючи в рамках Тристоронньої контактної групи.

Росія має зосередитись на виконанні своїх зобов‘язань в рамках Мінських домовленостей, а не перекладати із себе провину за агресію на сході України.

Про це заявила повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан під час свого виступу на засіданні організації, передає Голос Америки.

"Російські посадовці часто вказують, що Україна прагне полишити Мінські домовленості, попри потужні зусилля та прогрес, якого було досягнуто українською стороною з метою виконання своїх зобов‘язань. Замість того, щоб відверто перекладати провину, Росія має зосередитись на власних зобов'язаннях в рамках Мінська, зобов'язаннях, які вона взяла на себе підписавши Мінський протокол та Меморандум у вересні 2014 року", - наголосила Остріан.

За її словами, представники Росії в ОБСЄ постійно заперечують роль своєї країни в конфлікті, а Росія продовжує перешкоджати мирному процесу, включаючи в рамках Тристоронньої контактної групи.

Дипломат закликала Росію наказати своїм окупантам, яких вона навчає та озброює й поряд з якими воює, скласти зброю, розформувати незаконні військові формування та усунути російське устаткування з території України. Також Росія має негайно припинити встановлення нових мін, почати сприяти безпечній доставці гуманітарної допомоги на контрольовані РФ території сходу України. Окрім цього, віддати повний контроль за міжнародно визнаним кордоном між Україною та Росією.

Цього місяця почався восьмий рік агресії Росії проти України, що призвела до загибелі 13000 людей і понад 1,4 мільйона змусили полишити свої оселі, зауважила посадовиця.

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У своїй заяві Остріан також висловила занепокоєння через репресії Росії в окупованому Криму та засвідчила підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Олександр Топчій