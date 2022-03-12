Сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів.

Російські війська не пропустили в Маріуполь нашу допомогу та продовжують катувати наших людей.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Змушений говорити це з болем: Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців", - заявив Зеленський.

Глава держави запевнив, що завтра буде ще одна спроба передати їжу, воду та медикаменти в місто. За його словами, Збройні сили України "дадуть відповідь за кожну хвилину страждань наших людей. І це не пафос, не погроза. Це - констатація реальності".

Зеленський також повідомив, що сьогодні російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Водночас вдалося врятувати 7 144 людини - з Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.

"І це 7 144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст", - наголосив президент.

Він зазначив, що буде робитися все, аби завезти в українські міста гуманітарний вантаж.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі за 12 діб блокади та обстрілів російські війська вбили понад 1,5 тисяч містян.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко записав відеозвернення про катастрофічну ситуацію в місті.

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