Проте, за словами президента, у Росії ще достатньо машин для вбивства.

Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні", - сказав президент.

Проте, за його словами, у Росії ще достатньо машин для вбивства.

"Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо пʼятисот-кілограмових бомб. Щоб скидати їх на Чернігів і Київ. Одесу і Харків. Полтаву і Житомир. На десятки й десятки українських міст. На мільйони мирних українських людей", - заявив глава держави.

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