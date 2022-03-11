За його словами, противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин.

Нещодавні ракетні удари по аеродромах – це помста окупантів за потужні удари по їхній авіації.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

"Воєнно-політична ситуація довкола України залишається керованою керівництвом України, керівництвом Збройних сил та сил оборони. Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ", - повідомив Арестович.

За його словами, такі ж контратаки були на харківському напрямку.

"Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по скупченням ворога. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Луцька, Івано-Франківська, по Київщині, Харківщині, Полтавщині, по Дніпру. Це спроба припинити дії нашої авіації, але оскільки фахова підготовка російської армії відома, більшість цих ударів потрапила по цивільних цілях", - сказав він.

Арестович підкреслив, що уся ситуація буде вирішена, а на полі бою – "ЗСУ та інші сили оборони поставлять крапку в агресії РФ".

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