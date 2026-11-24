На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд.

Ворожий БПЛА атакував залізничну станцію в Коростені Житомирської області, внаслідок чого загинула людина, ще двох поранено.

Як повідомила в Telegram "Укрзалізниця", на момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд.

"Уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

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За даними відомства, інформація про загрозу надійшла від моніторингового центру "Укрзалізниці". Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію.

"Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ніхто з працівників "Укрзалізниці" не постраждав.

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко написав у Facebook, що впродовж минулої доби та цієї ночі ворог атакував цивільну та енергетичну інфраструктуру області.

За його словами, у Коростені під ворожим ударом опинилося відділення "Нової пошти" та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, котру вдалося локалізувати.

Він зазначив, що у Житомирі під ворожими ударами були два підприємства, зокрема, пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю, 36 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків та двох навчальних закладів.

У Житомирському районі ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури.

Ворожі атаки на об’єкти залізниці

Російські війська регулярно завдають ракетних та дронових ударів по залізничній інфраструктурі України, пошкоджуючи колії, локомотиви. Також атаки призводять до затримки поїздів.

За даними The Associated Press, з середини літа спостерігається сплеск російських атак на залізницю, яка залишається критично важливою артерією для комерційної та військової логістики.

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