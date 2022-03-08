Росіяни запустили новий фейк про потужність своїх військ, яку нібито підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкена.

Як розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, цього разу вони вигадали цитату держсекретаря США Ентоні Блінкена. Той буцімто заявив, що російська армія набагато перевершує українську і здатна "перемолоти" її.

"Насправді державний секретар США в інтерв'ю CNN сказав: "Розв'язана кремлівським лідером війна проти України приречена на поразку, і навіть попри отримання контролю над деякими українськими містами Путіну судилося програти через мужність і жорсткий опір українців". Кого вони вирішили обдурити? Весь світ вже сміється з їх "потужної" армії. Все, на що вони здатні - підступно обстрілювати мирне населення", - заявили в Центрі.