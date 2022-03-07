Російські війська зазнали значних втрат, інтенсивність бойових дій знизилася.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що російські окупанти зосереджують сили для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

Про це міністр оборони написав у соціальній мережі Facebook за підсумками минулих 11 діб героїчного спротиву.

"Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - наголосив Резніков.

Також він зазначив, що окупанти намагаються задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою.

"Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять", - додав міністр.

Разом із тим Резніков повідомив, що понад 140 тисяч українців, переважно чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони.

"Вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті. Щоб кремлівське зло не поширювалося", - додав він.

"Час, коли російська армія, призовники почнуть ховатися по всіх льохах Росії, аби тільки їх не відправили на війну з нашими захисниками і захисницями, стрімко наближається", - наголосив Резніков.

Він запевнив, що українській війська повернуть під контроль усі тимчасово захоплені міста та села.

"Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно", - заявив міністр.

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