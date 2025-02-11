На думку українських військових, найближча мета противника - вихід до кордонів Дніпропетровської області.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти готуються до генерального штурму останньої лінії інженерно-фортифікаційних споруд на кордоні Дніпропетровської області. Про це повідомляє 46-та окрема аеромобільна бригада ЗСУ.

"Основний акцент зроблено на напрямок Срібне-Троїцьке-Горохове і Новоєлизаветівка-Котлярівка. Мета - вихід до кордонів Дніпропетровської області, штурм лінії оборони на рубежі Сергіївка-Новопідгородне-Муравка-Дачне і вихід на оперативний простір", - вважають українські військові.

Також йдеться, що одне із завдань противника - не дати ЗСУ звести повноцінні лінії оборони в глибині області.

Відео дня

"Тим паче завдяки численним публікаціям і громадському резонансу, частину нових ліній інженерно-фортифікаційних споруд на півдні почали розгортати на 90 градусів і готувати до відбиття наступу ВС РФ на сході", - зазначають у бригаді.

У цьому підрозділі ЗСУ також вважають, що одночасно росіяни "вирівнюють" лінію фронту в Андріївці, яка вже фактично захоплена, а фокус бойових дій перенесено на північ від дороги Донецьк-Запоріжжя.

"Південніше штурмові дії не припиняються, але мають спорадичний характер. Практично скорочено систематичні атаки з рубежів Новий Комар-Роздольне-Зеленівка. Ця ділянка завмерла і чекає розвитку подій на півночі", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, російська армія перекидає з боку Донецька гусеничну техніку, на якій навіть немає тактичного маркування. Як пояснив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, нетипове переміщення в напрям Розівсько-Пологівської агломерації може свідчити про те, що росіяни намагаються сформувати резерв та потенційне ударне угрупування в Запорізькій області. Зокрема, по лінії бойового зіткнення в районі Гуляйполя - Новопавлівський напрям.

На думку Андрющенка, ворог почав формувати певний резерв в районі Нікольської громади Маріупольського району, це Новопавлівський напрям, та основна частина – це Розівський район, й Пологівський район.

Вас також можуть зацікавити новини: