Радник голови ОП зазначив, що росіяни розпочали війну з підкорення сусідів у дусі воєн середньовіччя, тож не дивно, що вони стріляють в атомні блоки.

Ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії російських окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише "Українська правда".

"Ситуація у Чорнобилі дуже загалом небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів, які просто не можуть залишатися без енергопостачання. Це загроза для усієї Європи. І, звісно, ​​для самої Росії", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що МАГАТЕ втратило зв'язок з моніторинговими системами безпеки на ЧАЕС, тож зараз ніхто не розуміє, що там відбувається.

Подоляк наголосив, що світ має значно посилити тиск на Росію, щоб буквально видавити окупантів з України.

Радник голови ОП зазначив, що росіяни розпочали війну з підкорення сусідів у дусі воєн середньовіччя, тож не дивно, що вони стріляють в атомні блоки, ведуть бої на майданчиках ядерних об'єктів, ламають енергопостачання. За словами Подоляка, ці об'єкти росіянам незрозумілі й можуть бути використані як об'єкти шантажу.

Подоляк також наголосив, що чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше ці "люди із середньовіччя" створять проблем для всіх у Європі та для себе.

Нагадаємо, 24-го лютого окупаційні війська РФ внаслідок нападу взяли під контроль всі об'єкти ДСП ЧАЕС.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт "Укриття" – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора. В "Енергоатомі" повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

У результаті ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена. Станом на 9 березня повідомлялося, що роботи аварійних дизельних генераторів для електропостачання важливих систем вистачить лише на 48 годин. Після цього контроль за ядернонебезпечними об’єктами буде повністю втрачено.

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