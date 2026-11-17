Москва у відповідь не зробила жодного кроку назустріч Вашингтону.

Чергове обмеження роботи Starshield стало щонайменше десятим подарунком для Путіна у його війні проти України за два неповних роки президентства Трампа. Про це пише Марк Чемпіон – колумніст Bloomberg Opinion, який висвітлює події в Європі, Росії та на Близькому Сході.

Він зазначає, що першим і найбільшим подарунком Трампа для Путіна стало припинення військової та іншої допомоги Україні. За часів Байдена США виділили Україні 119 мільярдів доларів, і з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року ця сума не змінилася. Наразі Вашингтон лишив тільки обмін розвідданими та надав можливість Європі купувати свою зброю для України. Але й навіть це стало результатом тривалої боротьби України та Європи.

Далі, як вказує колумніст, Трамп та його міністр оборони виключили будь-яку можливість вступу України до НАТО. На думку Чемпіона, це дало Путіну ту поступку, якої він вимагав на початку війни, і сталося це ще до старту будь-яких переговорів.

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Третій великий подарунок стався у березні 2025 року, коли США припинили передачу Києву розвідданих, що змусило Сили оборони відійти з Курщини. На тлі цього Трамп підігрував російській пропаганді про "нелегітимність" Зеленського, і водночас американський президент вивів Путіна з ізоляції, провівши зустріч на Алясці, що стало четвертим подарунком для Кремля, йдеться у матеріалі.

Напад на Іран у статті названо пʼятим кроком США. Це не було зроблено з метою завдати шкоди Україні, але вигоди для Москви через зростання цін на паливо були значними.

Вже незабаром настали шостий та сьомий подарунки, якими автор називає перше обмеження швидкості роботи Starlink. Це створило нову загрозу для Києва у вигляді ускладнення перехоплення реактивних дронів РФ. Зупинка попередження про російські балістичні атаки та, відповідно, збільшення ризиків для цивільних – восьмий крок назустріч Путіну.

Напередодні останніх тристоронніх переговорів США погодилися піти на поступки РФ, зробивши предметом зустрічі нову структуру безпеки для Європи, що стало девʼятим подарунком Путіну. Чемпіон цитує російського воєнблогера, який зазначає, що ця дискусія дозволить РФ продовжити війну щонайменше до весни, коли предметом обговорення стануть ще складніші поступки від України.

Автор наголошує, що подарунки Трампа Путіну продовжаться, зокрема під час їхньої тристоронньої зустрічі, до якої доєднається лідер Китаю, оскільки Путін прагне визнання Росії як наддержави. У відповідь на всі ці подарунки Путін не зробив жодної поступки щодо мирної угоди.

"Лінія Білого дому полягає в тому, що для успішного посередництва потрібне примирення. Але якщо це стратегія, то вона неймовірно наївна і вже неодноразово зазнала жахливих невдач. Якщо ця невдача стане повною, це стане найвищим подарунком для Путіна: перемогою в Україні, якої він інакше не зміг би досягти", – наголошує колумніст.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше в Росії фактично дали задню щодо участі європейських представників на переговорах між Москвою, Києвом та Вашингтоном. Помічник кремлівського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що наразі сторони обговорюють нову зустріч, яка має відбутися в тристоронньому форматі. Як дату, так і розширення формату з Кремлем не було узгоджено, додав Ушаков.

За даними Bild, на попередній зустрічі РФ фактично не відступала від своїх попередніх вимог щодо завершення війни в Україні. Зокрема, Путін вимагає від України передачу всієї території Донбасу та нейтральний, позаблоковий статус.

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