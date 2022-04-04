Вбитих українців хоронили на території церкви Андрія Первозванного.

Опубліковано супутникові знімки братської могили в Бучі, виритої на території церкви Андрія Первозванного.

Світлини зробив супутник американської компанії Maxar Technologies, інформує Reuters.

Супутник зафіксував траншею довжиною 45 футів (13,7 м). За даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопок братської могили було помічено 10 березня.

Зазначається, що Reuters не зміг одразу перевірити зображення.

Нагадаємо, що на території церкви в Бучі похоронили 67 вбитих українців. Деяких жертв російських окупантів не вдалося ідентифікувати.

Ввечері з’явилась інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли десятки тіл убитих цивільних на дорогах міста, а також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Також знайшли вбитою старосту села Мотижин Бучанського району разом з чоловіком та сином.

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