Українців попереджають про можливий ракетний удар.

У багатьох містах України зараз чутно сирени. Жителів просять негайно пройти в укриття і дотримуватися заходів безпеки у воєнний час.

На даний момент в країні є загроза ракетного удару. Крім того, повітряна тривога оголошена в Лубнах, Світловодську, Кам'янець-Подільському, Умані, Старокостянтинівці, Хмельницькому, Житомирі, Коростені, Василькові, Білій Церкві, в Кіровоградській області, Вознесенську, Волинській області, а також у Сумській та Рівненській областях, в Гостомелі та Вінниці.

А також вибухи чутні в Києві. Тому жителям столиці також рекомендується сидіти в укритті.

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