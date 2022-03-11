Зокрема, за добу ворог втратив 266 одиниць особового складу.

У Генеральному штабі Збройних сил України оновили статистику по втратам противника.

Відповідні дані розміщені на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 березня орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тис. осіб,

танків - 353 одиниці,

бойових броньованих машин - 1 тис. 165,

артилерійських систем - 125,

реактивних систем залпового вогню - 58,

засобів протиповітряної оборони - 31,

літаків - 57,

гелікоптерів - 83,

автомобільної техніки - 558,

кораблів/катерів - 3,

цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - пояснили у Генштабі.

Водночас втрати противника за добу склали: особового складу - 266, танків - 18, ББМ - 60, артилерійських систем - 2, РСЗВ - 2, засобів ППО - 2 та автомобільної техніки - 32.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі показали екіпірування російських "асвабадітєлєй". Окупантів відправили на війну з пейджерами та домашніми капцями. Очевидно, командування "другої армії світу" не піклується про модернізацію екіпірування своїх солдат.

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