У Генеральному штабі Збройних сил України оновили статистику по втратам противника.
Відповідні дані розміщені на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 березня орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тис. осіб,
- танків - 353 одиниці,
- бойових броньованих машин - 1 тис. 165,
- артилерійських систем - 125,
- реактивних систем залпового вогню - 58,
- засобів протиповітряної оборони - 31,
- літаків - 57,
- гелікоптерів - 83,
- автомобільної техніки - 558,
- кораблів/катерів - 3,
- цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 60,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - пояснили у Генштабі.
Водночас втрати противника за добу склали: особового складу - 266, танків - 18, ББМ - 60, артилерійських систем - 2, РСЗВ - 2, засобів ППО - 2 та автомобільної техніки - 32.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі показали екіпірування російських "асвабадітєлєй". Окупантів відправили на війну з пейджерами та домашніми капцями. Очевидно, командування "другої армії світу" не піклується про модернізацію екіпірування своїх солдат.