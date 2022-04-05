По суті, влада РФ видала своїм солдатам дозвіл на грабунки в Україні.

В Кримінальному кодексі Російської Федерації більше не передбачено покарання за мародерство. Відповідну статтю декриміналізували.

На зміну в законодавстві Росії звернув увагу радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в особистому Telegram-каналі.

Він опублікував скріншот з витягом з КК РФ. На зображенні описується стаття 266 "Мародерство". Раніше в Росії за викрадення речей на полях битв карали позбавленням волі на термін від 3 до 10 років. А зараз під цією статтею стоїть Примітка: "Кримінальним кодексом РФ даний склад злочину декриміналізований". Тобто російських солдатів не судитимуть за тисячі вкрадених речей в Україні.

Війна в Україні: мародерства ворога

Російські інтервенти масово крали цінні предмети, техніку та побутові речі українців. Свідоцтва мародерств надходили вже в перші тижні війни.

Після відходу з Київської та Чернігівської областей на територію Білорусі окупанти влаштували ринок з продажем незаконно відібранних предметів, а також активно відправляли крадене до себе додому.

Солдати РФ гребли все підряд. Мешканка Сумщини розповіла, що у її сина забрали шкарпетки, труси, постільну білизну та рушники.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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