Дрони пошкодили стратегічно важливий міст, що з'єднує РФ з Маріуполем

Російські "воєнкори" скаржаться на систематичність українських ударів.

Після атаки дронів довелося перекрити рух на трасі Р-280 "Новоросія" у Ростовській області РФ: пошкоджено міст через річку Міус. Про це повідомив місцевий губернатор Юрій Слюсар.

"Сьогодні вранці внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА на 97-му кілометрі траси Р-280 у Некліновському районі пошкоджено дорожнє полотно мосту через р. Міус, також пошкоджено будівельну техніку – 2 гусеничні крани. Постраждалих немає. Рух на ділянці траси Р-280 на шляху до мосту через річку Міус перекрито", – написав він у своєму Telegram.

Судячи з усього, йдеться про атаку на міст через Міуський лиман на трасі, що з’єднує російський Таганрог з окупованим Маріуполем.

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Російський Z-паблік "Два майори" зазначає, що відремонтувати дорожнє полотно мосту нескладно, однак "системність ударів противника створює зрозумілі складнощі".

Удари по трасі "Новоросія"

Як писав УНІАН, Сили оборони перетворили ключову транспортну артерію Р-280 "Новоросія", що з’єднує Ростов-на-Дону з Мелітополем, Маріуполем і Кримом уздовж узбережжя Азовського моря, на так звану "дорогу смерті". Ця траса є головним сухопутним коридором для постачання російських військ на півдні України в обхід Керченського мосту. Постійні атаки українських безпілотників, які контролюють повітряний простір над маршрутом, змусили окупантів значно обмежити рух по ній.

За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, систематичні удари дронів призвели до того, що російське командування на якийсь час було змушене взагалі закрити автомагістраль для власної військової логістики. У рамках кампанії "Логістичний локдаун" українські підрозділи знищили на трасі десятки, якщо не сотні російських вантажівок.

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