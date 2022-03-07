Уряд держави хоче зупинити падіння вартості місцевої валюти.

З самого початку вторгнення Російської Федерації в Україну Європейський Союз, США та інші розвинені країни почали вводити санкції проти держави-агресора. Сюди входить заборона на використання повітряного простору, відключення від SWIFT, конфіскація майна олігархів та інше. Як раніше повідомляв УНІАН, зараз ЄС готує новий пакет санкцій. У нього потенційно може увійти ембарго на імпорт російської нафти, якого вже давно вимагає Україна. Однак таке рішення не підтримає Угорщина.

Відповідною інформацією поділилося видання Reuters з посиланням на міністра фінансів країни Міхая Варгу. За словами представника влади, санкції вже завдали істотної шкоди економіці Угорщини. Тому держава не збирається підтримувати хоч якісь обмеження проти Російської Федерації в енергетичному секторі.

Залишається тільки "поспівчувати" Угорщині. Падіння економіки — це дуже важливо, особливо коли в Україні руйнуються міста і гинуть сотні людей.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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