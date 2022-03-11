Наразі записуються і збираються російські пропагандистські матеріали до розгляду в міжнародних судах.

В Україні продовжують збирати і готувати матеріали про російські військові злочини для передачі в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Записуємо всі пропагандистські ефіри. Ми готуємо матеріали до Гааги", - сказала вона.

Також Герасим’юк розповіла, як просувається боротьба з російською пропагандою в інших країнах.

"Вважаю, що ми перемагаємо в інформаційній війні. Звернулися до зарубіжних колег із закликом закрити мовлення для російських пропагандистів. Приблизно 10 іноземних регуляторів заборонили російські канали. Найактивніше виступає Литва і Грузія. Наприклад, "Russia Today" викинута із мовлення у всій Європі", - зазначила вона.

За словами Герасим’юк, Україна вимагає від світу вимкнути всі російські пропагандистські телеканали.

"Вимагаємо вимкнення інших, адже вони всі пропагандисти. Натомість відкрито нові можливості для мовлення українських ЗМІ – Литва і Польща вже відкрила мовлення для наших каналів, Франція - зволікає", - додала голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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