Це сталося сьогодні, 6 березня.

Народний депутат України Ірина Геращенко повідомила, що сьогодні українські ППО збили російську крилату ракету над дитячою лікарнею "Охматдит".

"У лікарні, де залишаються тяжкохворі діти, пошкоджені вікна та двері. Це другий за останні два дні обстріл "Охмадиту". Рашистські орки, горіть в пеклі", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, станом на 5 березня 2022 року російські окупанти втратили 285 танків, 985 бойових броньованих машин, 109 артилерійських систем, 44 літаки і 48 вертольотів.

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