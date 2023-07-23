Ліквідовано, зокрема, чотири ракети "Калібр", зазначили у Повітряних силах.

У ніч на неділю, 23 липня, російські загарбники атакували Одеську область 19 ракетами різних типів, було знищено дев'ять ворожих повітряних цілей.

Знищено п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" та чотири крилаті ракети морського базування "Калібр", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У ЗСУ додали, що вороги, зокрема, запустили з тимчасово окупованого Криму дві балістичні ракети "Іскандер-М", а також п'ять крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" і п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Відео дня

Крім того, окупанти використали:

чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" (імовірно, з підводного човна, розташованого в акваторії Чорного моря);

три крилаті ракети повітряного базування Х-22, пуски яких здійснювались з літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря.

У Повітряних силах додали, що упродовж поточної доби наша авіація завдала понад 15 ударів по об’єктах російських загарбників, а також по місцях зосередження техніки та живої сили супротивника.

Важливі новини Одеси - сьогодні це варто знати

У ніч на 23 липня росіяни завдали новий удар по Одесі. Повідомлялося, що колосальні руйнування отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату, зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено ще багато споруд, у тому числі Будинок вчених. Стало відомо, що унаслідок атаки загинула одна особа, а 22 - отримали поранення.

Російську криваву атаку вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Український лідер заявив, що російському злу не може бути жодного виправдання.