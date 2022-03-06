В Україні вже 11 днів триває війна, яку розв'язала РФ.

Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що над Чорним морем українські військові збили ще один ворожий літак.

Таким чином, за 11 днів війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, українські військові збили 45 літаків.

Крім того, станом на 5 березня 2022 року в Україні загинули понад 11 тисяч російських загарбників. Також противник втратив 285 танків, 985 бойових броньованих машин, 109 артилерійських систем, 44 літаки і 48 вертольотів.

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