Над Чорним морем збито літак окупантів / REUTERS
Спікер Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що над Чорним морем українські військові збили ще один ворожий літак.
Таким чином, за 11 днів війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, українські військові збили 45 літаків.
Крім того, станом на 5 березня 2022 року в Україні загинули понад 11 тисяч російських загарбників. Також противник втратив 285 танків, 985 бойових броньованих машин, 109 артилерійських систем, 44 літаки і 48 вертольотів.