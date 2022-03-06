Сьогодні росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатися гумконвой до Маріуполя та евакуаційна колона звідти.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, говорячи про зрив відкриття гуманітарного коридору, заявила, що дії росіян розчаровують.

Про це Верещук сказала у відеозверненні до громадян.

"Ми намагаємося відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав бути знову Маріуполь. Дії росіян розчаровують - вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору", - зазначила вона.

За словами Верещук, вночі сторони домовились про відкриття гумкоридору у Маріуполі, збір людей мав відбуватися з 9:00 до 11:00.

"На жаль, приблизно о 9:20 почався обстріл градами, гуманітарний коридор так і не запрацював", - наголосила вона.

Міністр розповіла, що було організовано гуманітарний конвой, який мав приїхати із Запоріжжя до Маріуполя, - вісім вантажівок з продуктами та медикаментами, 30 автобусів, які мали допомогти вивезти жінок, дітей, людей похилого віку на зворотньому шляху.

"Всього цього не сталося. Росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатися наш гумконвой. На жаль, я мушу констатувати, що сьогодні ми знову не змогли відкрити гуманітарний коридор через обстріли з боку росіян", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, міська рада Маріуполя повідомила, що у місті з 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення. "За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші", - зазначалось у повідомленні.

Людей повинні були доправити з Маріуполя до Запоріжжя. Утім, евакуаційна колона з маріупольцями так і не змогла сьогодні виїхати за межі міста.

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