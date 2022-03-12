Генштаб назвав нові втрати окупантів / фото REUTERS
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб особового складу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також є значні втрати техніки:
- 362 танки;
- 1205 ББМ;
- 135 артилерійських систем;
- 62 РСЗВ;
- 33 засоби ППО;
- 58 літаків;
- 83 гелікоптери;
- 585 одиниць автомобільної техніки;
- 3 кораблі / катери;
- 60 цистерн з ППМ;
- 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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