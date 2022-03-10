Паніка – це наш ворог.

Йде 15-й день повномасштабної атаки РФ на незламну Україну. Для мільйона українців бомбосховища стали другою домівкою, а для когось й зовсім єдиною.

З цієї причини в Патрульній поліції України вирішили нагадати основні правила поведінки в такій ситуації.

Що не можна робити в підвальних приміщеннях або бомбосховищах

❌Ходити по приміщенню без потреби.

❌Шуміти.

❌Палити.

❌Самовільно заходити до службових приміщень.

❌Намагатися самовільно включати (виключати) агрегати спеціального обладнання сховища.

❌Відкривати герметичні захисні двері сховища.

❌Запалювати відкритий вогонь, в тому числі гасові лампи та свічки.

❌Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.

У відомстві наголосили, що життя кожного українця багато в чому залежить від вправних і правильних дій. Слідкуйте за сигналами оповіщення та не зволікаючи йдіть до укриттів.

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