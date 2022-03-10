Йде 15-й день повномасштабної атаки РФ на незламну Україну. Для мільйона українців бомбосховища стали другою домівкою, а для когось й зовсім єдиною.
З цієї причини в Патрульній поліції України вирішили нагадати основні правила поведінки в такій ситуації.
Що не можна робити в підвальних приміщеннях або бомбосховищах
❌Ходити по приміщенню без потреби.
❌Шуміти.
❌Палити.
❌Самовільно заходити до службових приміщень.
❌Намагатися самовільно включати (виключати) агрегати спеціального обладнання сховища.
❌Відкривати герметичні захисні двері сховища.
❌Запалювати відкритий вогонь, в тому числі гасові лампи та свічки.
❌Приносити легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.
У відомстві наголосили, що життя кожного українця багато в чому залежить від вправних і правильних дій. Слідкуйте за сигналами оповіщення та не зволікаючи йдіть до укриттів.