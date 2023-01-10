Сергій Попко зазначив, що система ППО в столиці України дуже ефективна.

Небо над Києвом захищають зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-t, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи. З їх допомогою ефективно збивають ракети та дрони, якими росіяни закидають столицю України.

"Це озброєння - сучасні системи ППО, які Україна продовжує отримувати від партнерів, а українські захисники швидко його опановують та ефективно застосовують. Найкращий тому доказ - остання атака на столицю "Шахедами", коли ППО знищила 32 з 32 ворожих БПЛА ", – розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.

При цьому він закликав українців встановити додаток "єППО", щоб допомагати українським військовим.

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"Якщо ви побачили повітряну ціль, то потрібно відкрити "єППО" на телефоні. Потім - обрати тип повітряної цілі, направити смартфон в напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Через кілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу позначку на карті. Додаток досить ефективний. Вже не одна ракета була збита саме завдяки небайдужим громадянам", - пояснив чиновник.

Крім того, він нагадав, що скоро Україна отримає систему Patriot, яка посилить українську ППО. Також Попко розповів, що Київ веде переговори про постачання різного озброєння для боротьби з ракетами та БПЛА росіян.

Системи ППО Patriot для України - що відомо

21 грудня 2022 року США оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на суму в 1,85 мільярда доларів, до якого вперше увійшли ЗРК Patriot.

5 січня 2023 року Німеччина оголосила про передачу Києву ще однієї батареї Patriot. Відзначається, що їх повинні поставити в першому кварталі поточного року. Також йшлося про постачання близько 40 бронетранспортерів Marder.

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