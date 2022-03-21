Внаслідок вибуху, що стався у неділю ввечері в Подільському районі Києва, загинув щонайменше один працівник компанії Леруа Мерлен Україна.
Про це повідомила прес-служба компанії, а також бізнесмен та колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет у Facebook.
"Сьогодні Леруа Мерлен Україна трагедія торкнулася безпосередньо. Та знищений магазин ніщо, у порівнянні з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам‘ятати", - повідомили у компанії.
При цьому кількість жертв атаки не уточнили.
Український офіс компанії закликав приєднатися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group, якій належить і Леруа Мерлен, у Росії.
Дмитро Дубілет повідомив, що внаслідок вибуху в Києві загинув один працівник Леруа Мерлен.
Раніше УНІАН писав, що ввечері 20 березня 2022 року Збройні Сили РФ обстріляли житловий масив Подільського району Києва. Українські правоохоронні органи встановили, що в ході обстрілу були застосовані заборонені міжнародним правом засоби ведення війни.
Внаслідок обстрілу загорівся місцевий торговий центр. Також були пошкоджені вікна в довколишніх житлових будинках і припарковані поруч автомобілі.
В результаті даного обстрілу загинули вісім осіб.