Арестович заявив, що це принципова позиція білорусів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що білоруська армія не буде брати участь у війні Росії з Україною через принципову позицію білорусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арестович сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Білоруське командування строчить росіянам відписки і своєму власному керівництву, що низький моральний дух, ми не можемо. Він не низький, просто білоруси розумні люди і вони роблять раціональний вибір", – каже радник керівника Офісу Президента.

Арестович додав, що чисельність білоруської армії складає 45 тисяч осіб, боєздатних з цієї кількості, за найоптимістичнішими оцінками, не більше 17 тисяч. Реально боєздатних 5-7 тисяч солдатів.

"Найбільш боєздатна 103 Вітебська десантна бригада. Вона знаходиться на кордонах з Україною, і там від рядового до офіцера ніхто не хоче брати участь. Білоруси – вони не боягузи. Вони просто тверезо рахують: навіщо їм гинути і сваритися остаточно із сусідами, яких вони вважають майже братським народом, на забаганку плєшивого кремлівського карлика?" – зазначив Арестович.

За його словами, якщо білоруська армія все ж таки отримає наказ воювати, вони перейдуть кордон, але не будуть воювати або будуть обмежено воювати, або взагалі перейдуть на наш бік і займуть нейтральну позицію.

"Навіть якщо вони реально підуть у бій, вони виставлять 5 батальйонів тактичної групи. Це практично ніщо, зважаючи на сучасний розмах", – наголосив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 березня, російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною. У ДПСУ зазначили, що така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

У Міноборони Білорусі, проте заперечують, що їхню територію обстріляла російська авіація.

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