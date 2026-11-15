РФ кілька діб б’є по одному регіону: Зеленський пояснив нову тактику атак

Президент України зазначив, що найбільше з початку вересня було ударів та влучань на Дніпровщині.

В Запоріжжі та на Дніпровщині дуже непроста ситуація після російських ударів, повідомив президент України Володимир Зеленський в вечірньому відеозверненні в неділю, 15 листопада.

Зеленський додав, що було багато відключень електроенергії, й наразі триває відновлення.

"Сьогодні увесь день особлива увага – нашому Запоріжжю, Дніпровщині: там дуже непроста ситуація після російських ударів. Багато відключень було, і триває відновлення. Частково електрику вже повертають, але попереду ще значна робота", - розповів президент.

Відео дня

За його словами, наразі тактика росіян полягає в тому, щоб декілька днів поспіль завдавати ударів по одному з регіонів:

"Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях".

Зокрема, президент України зазначив, що найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині - 131 випадок, 125 – на Київщині та більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині.

"Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України", - пояснив Зеленський.

Президент України розповів про рішення Єврокомісії, ухвалене цього тижня.

"Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн, що Україна отримає додаткову, надзвичайну енергетичну підтримку. Саме для тих міст і тих наших громад, яким зараз найскладніше. Додаткові генератори, інше обладнання, фінанси, безумовно, щоб підтримати стійкість. Я хочу подякувати за це", - додав він.

Удари РФ по енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, через введенні обмеження швидкості терміналів Starshield страждають українські підстанції від ударів російських "Шахедів". Президент поділився, даними, що лише за поточний тиждень Росія застосувала проти України понад 2 тисячі 300 ударних дронів, 1 тис. 590 авіабомб та 15 ракет різних типів. Він додав, що вночі та вранці 15 листопада росіяни били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Окрім цього, під ударами перебувала інфраструктура залізниці на Дніпровщині, Харківщині та Запоріжжі.

Також ми писали, що Зеленський розповів, що на зустрічі в Абу-Дабі російська делегація сказала, що в них немає мандату вирішувати питання енергетичного перемирʼя. Президент зазначив, що Україна бачить небажання Росії домовлятися щодо цього питання. Він додав, що російська делегація також не обговорювала в деталях жодне інше припинення вогню. Зеленський поділився, що представники РФ на переговорах порадили вирішувати ці питання з очільником Кремля.

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