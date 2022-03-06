Формуються чотири спеціальних фонди для відбудови держави, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вже є розуміння, як відновлювати нашу країну після перемоги над росією.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Українці! Ми боремось вже 11 днів. За свободу, за нашу державу. Ми вистояли. Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири", - розповів Зеленський.

Він пояснив, що це Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України, Фонд відновлення та трансформації економіки, Фонд обслуговування та погашення державного боргу, а також Фонд підтримки малого та середнього бізнесу.

"І ще багато програм для підтримки наших людей, героїв, які борються за нашу державу. І це тільки початок. Зараз ще потрібні сили, потрібна мудрість, потрібна воля, потрібна перемога, потрібен мир - мир, щоб зберегти Україну! Слава Україні!", - сказав президент.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів.

2 березня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов сказав, що держава та її громадяни відбудують всю інфраструктуру, яку зараз нищить ворог, і буде "навіть краще, ніж було".