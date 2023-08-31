Військові отримають додаткову зброю та боєприпаси.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала велику партію броньованих автомобілів для медичної евакуації. Для української армії також передали чергову партію допомоги у вигляді зброї та боєприпасів.

В Міноборони під час щоденної селекторної наради з президентом не уточнили, від яких саме країн надійшла допомога. При цьому Зеленський наголосив, що броньовані "медеваки" - це саме те, що "зараз дуже потрібно".

Крім того, посадовці Мінінфраструктури розповіли главі держави про підготовку наступних кроків в межах "зернового коридору". За словами президента, Кабмін спільно з Офісом глави держави також працюють над підготовкою до зими. Відтак на нараді обговорили енергетичну систему країни, розгортання Пунктів незламності та ситуацію із бомбосховищами.

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Також Міністерство внутрішніх справ відзвітувало Зеленському про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів та безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Військова допомога для України - останні новини

Нещодавно Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. До нього увійшли танки, безпілотники, радар для систем протиповітряної оборони, боєприпаси тощо. Також у рамках чергового пакету допомоги надійшов польовий шпиталь.

Напередодні про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні оголосили США. Його загальна сума становить 250 мільйонів доларів. До нового пакету увійдуть ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, боєприпаси, зокрема для HIMARS, протитанкові системи та ракети, машини швидкої допомоги, запчастини тощо.

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