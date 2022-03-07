Президент наголосив, що Україна чекає на очищення неба.

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав закрити небо над Україною.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Президент нагадав, що вночі окупанти вдарили по житловим районам Миколаєва з реактивної артилерії, по спальним районам Харкова та по іншим містам.

"Жодного воєнного сенсу. Просто терор. Тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, багатьох інших міст та містечок й селищ, які окупанту вдалося захопити. Тимчасово - поки не отримають покарання. А вони отримають. Наші Збройні сили знають, як це робити", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ворог втомлений і деморалізований.

"Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було, - боягузства, згоди на рабство. Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки, і це зрозуміло..., ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей. Відчуття, ніби це в іншій країні. Але це в нашій країні, яка завжди хотіла миру понад усе", - підкреслив глава держави.

Зеленський також запитав: "Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга або Відня?" "Ми чекаємо рішення - очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які нададуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести, що людяність переможе якнайшвидше", - заявив президент.

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