За словами президента України, російські окупанти знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що замість домовленості з нападниками про гуманітарні коридори спрацювали російські танки.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки. Російські "Гради", російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що російські окупанти знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей.

"Але при цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію. На кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів. Прямо до них на телекамери. Мовляв, ось хто рятує... Просто цинізм, просто пропаганда. Нічого більше. Жодного гуманітарного сенсу", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що Російська Федерація відмовляється від гарантій створення будь-яких "зелених коридорів", аби примусити жителів окупованих частин населених пунктів погоджуватися на отримання "гуманітарної допомоги" від військових країни-агресора.

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