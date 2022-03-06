Жителі Запоріжжя вивісили плакат на білборді.

Відомий одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі опублікував фотографію білборда з плакатом, який вивісили жителі Запоріжжя.

Як пишуть самі місцеві жителі в соціальних мережах, вони готові вбивати і вигризати очі окупантам, якщо ті рушать у бік моста, побудову якого вони чекали 18 років.

"Русня, подряпаєте міст - бабурчани вас на вилах винесуть. Я попередив", - пригрозили жителі міста окупантам за допомогою плаката.

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