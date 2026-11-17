Невелика частина Луганської області та близько 25% території Донецької області досі перебувають під контролем України.

Пошкоджені мости, зруйновані будівлі, спалені автомобілі та магазини, назви яких тепер слугують орієнтирами для атак, супроводжують подорожі Сари по Краматорську, розповідає угорський журналіст-фрілансер Болдізар Гьорі в статті CEPA.

Він зазначив, що Сара - американка, яка служить у військовій розвідці України. Разом вони їхали через міста-фортеці Краматорськ і сусідній Слов’янськ.

"Ці міста мають ключове значення для мети Володимира Путіна – захоплення Донбасу, що охоплює Луганську та Донецьку області на сході України", - йдеться в статті.

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Гьорі наголосив, що російський диктатор попросив американських посередників переконати Київ віддати ці землі, і це справедливо можна назвати пунктом № 1 у списку вимог Кремля.

Зазначається, що невелика частина Луганської області та близько 25% території Донецької області досі перебувають під контролем України, зокрема Краматорськ і Слов’янськ – два найбільші міста регіону.

"Раніше в кожному з них проживало по кілька сотень тисяч людей. Тепер це вже не так", - констатував Гьорі.

За оцінками Сари, населення Слов’янська зараз становить близько 20 000 осіб, а Краматорська – приблизно 28 000. Вона додала, що щотижня зі Слов’янська офіційно виїжджає 200–300 осіб.

В статті нагадується, що за ці міста точаться бої з 2014 року. У квітні того року їх захопили сили, підтримувані Росією, а через три місяці українська армія їх звільнила.

Згодом вони зазнали нападу в рамках повномасштабного вторгнення, і з того часу цивільне населення стає мішенню для Москви.

Журналіст зазначив, що 8 жовтня 2026 року в Краматорську було вбито 33 пасажири автобуса.

На думку Сари, українські військові можуть не дати Росії захопити ці два міста, але чи залишаться ще будівлі, які можна захищати, – це вже інше питання.

В статті констатується, що обидва міста страшенно постраждали від жорстоких російських обстрілів житлових районів, а також об’єктів інфраструктури – електромереж, водопроводу та тепломереж, які будуть життєво необхідними для виживання взимку.

Муніципальна цистерна з водою їде містом, сповіщаючи про своє прибуття дзвінком. Мешканці спускаються вниз із пляшками, наповнюють їх і несуть воду до своїх квартир.

"Скажіть 80-річній людині, яка живе на пенсію в 80 доларів на місяць, щоб вона виїхала й знайшла житло в іншому місці", – пояснила Сара, описуючи обмежені можливості тих, хто не може собі дозволити оселитися деінде.

"Я думала, що, побувавши в Харкові, побачила вже все, що стосується руйнувань", – поділилася вона, але її досвід у Донецькій області змінив її уявлення.

Гьорі розповів, що Сара приїхала в Україну, щоб висвітлювати ситуацію з біженцями, і працювала журналісткою, перш ніж вступити на службу в українські збройні сили.

Зараз, проїжджаючи Краматорськом, її погляд переходить від дороги до неба і до пошкоджених будівель. Вони проїхали повз церкву, де роздавали гуманітарну допомогу, доки її не вразила російська ракета.

Вимоги РФ щодо Донбасу

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що розмови про членство в НАТО не мають виглядати як красивий папірець без реальних гарантій безпеки. Так Нарожний прокоментував пропозицію від США щодо можливості вступу України до НАТО в обмін на вихід ЗСУ з Донеччини. Окрім цього, Путін вимагає від Альянсу припинити розширення і щоб країни, які вступили до блоку після 1997 року, вийшли з нього.

Також ми писали, що один із планів РФ, що обговорюються в неофіційних переговорних колах, за даними Bild, передбачав жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО. Крім того, Україна має отримати позаблоковий статус і відмовитися від вступу до НАТО, хоча її членство в Євросоюзі не виключається. Порти Одеси та Миколаєва пропонується демілітаризувати, щоб Україна не могла використовувати їх як військово-морські бази. Росія хоче, щоб НАТО відмовилося від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві.

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